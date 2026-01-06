BTS、“完全体カムバック”目前に嬉しい知らせ…JIMINのソロ曲『Filter』がSpotifyで5億回再生突破！

“完全体カムバック”を目前に控えるBTSが、揺るがぬ人気を証明した。

【写真】BTS、新アルバム準備中の完全体写真

Spotifyによると、2020年2月にリリースされたBTSの4thフルアルバム『MAP OF THE SOUL：7』の収録曲『Filter』が、累計再生数5億回（1月4日付）を突破した。

『Filter』はJIMINのソロ曲で、彼ならではの繊細なボーカルの魅力を堪能できる楽曲で、カメラのフィルターだけでなく、人々の視線や色眼鏡など「Filter」という言葉のさまざまな意味を重ね合わせ、常に新しく面白い姿を見せたいという思いが込められている。

（写真=BIGHIT MUSIC）

『Filter』はリリース当時、米ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」（2020年3月7日付）で87位にランクイン。この曲が収録されたアルバム『MAP OF THE SOUL：7』は、ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で1位を獲得し、世界的ヒットを証明した。

BTSはSpotifyにおいて、20億回再生を突破した『Dynamite』をはじめ、15億回再生を記録した『My Universe』『Butter』『Boy With Luv (feat. Halsey)』『FAKE LOVE』などのヒット曲を数多く保有している。

世界の音楽市場で圧倒的な存在感を放つBTSは、3月20日に5thフルアルバムをリリース予定。新アルバムを携えたワールドツアーも開催し、世界中のARMY（ファンダム名）と再会する。

完全体での活動再開を目前に、過去の楽曲がグローバルチャートで存在感を示し続けており、彼らへの関心と期待の高まりを証明している。

（記事提供＝OSEN）