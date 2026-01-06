香ばしいザクザク食感の『スティックシュー』&ファン投票1位の『北海道ミルクバニラシュー』を発売開始【ビアードパパ】

DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店「ビアードパパ」は、2026年1月6日から、『ザクザク!スティックシュー』と『北海道ミルクバニラシュー』を期間限定で販売している。

◆『ザクザク!スティックシュー』

販売期間:2026年1月6日〜3月17日

販売価格:270円(税込)

販売店舗:全国のビアードパパ

片手で持ちやすいスティック型のシュー生地に、カシューナッツやアーモンドを使用したクロッカン生地を乗せて焼き上げた、香ばしいザクザク食感が特徴のシュークリーム。

ザクザク!スティックシュー

香ばしいザクザク食感が特徴のスティックシュー

◆『北海道ミルクバニラシュー』

販売期間:2026年1月6日〜1月31日

販売価格:300円(税込)

販売店舗:全国のビアードパパ

2025年5月に実施した「ビアードパパご当地シューファン投票」で、総投票数1万7,898票の中から1位に輝き、約7年ぶりに復活する。北海道産ミルクのコクとバニラの香りが特徴のクリームは、なめらかな口どけで、まるで牧場で味わうソフトクリームのような、やさしい味わいだという。サクサク食感のパイシュー生地だけでなく、『ザクザク!スティックシュー』にもぴったりだという。

北海道ミルクバニラシュー

「ビアードパパご当地シューファン投票」で1位のシューを販売

