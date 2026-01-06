「それなら私も映像を公開する」暴力団との疑惑で番組降板もスピード復帰を知らせた韓国タレントに告発者が怒り

タレントのチョ・セホが「暴力団関与疑惑」により活動を中断してから約3週間で復帰の動きを伝えたなか、疑惑を最初に提起した告発者が再び登場し、論争が再燃している。

【写真】チョ・セホ、暴力団との問題写真？

特に告発者は「知人の暴力団関係者が海外に潜伏し、捜査が困難になった状況での復帰ではないか」と主張し、波紋を広げた。

告発者のA氏は最近、SNSを通じて「チョ・セホさんが復帰する？（知人の暴力団関係者が）海外に潜伏して捜査できなくなったから、突然復帰するのか」と問いかけた。さらに「それなら私も、（暴力団関係者の）家で妻と一緒に撮った映像を公開する」とし、追加の告発を示唆した。

A氏は「単なる知人関係だと言いながら、結婚前に妻を紹介し、家で一緒に酒を飲んだのか」と述べ、チョ・セホ側の釈明を正面から問題視した。

これに先立ちA氏は、チョ・セホが違法賭博サイトを運営していた暴力団関係者と親交があり、高価な贈り物を受け取り、その人物が運営するフランチャイズを宣伝したとの疑惑を提起してきた。

（写真提供＝OSEN）チョ・セホ

これに対し、チョ・セホは「単なる知人関係だ」と疑惑を全面否定し、法的対応を予告すると同時に、放送活動を中断していた。

ところが活動中断から約3週間後の昨年12月31日、チョ・セホがNetflixのバラエティ番組『Screwballs』の新シーズンに合流するとの報道が伝えられた。制作陣は「チョ・セホは前シーズンに続き、次のシーズンにも参加する」と公式見解を示し、これを契機に「復帰が早すぎるのではないか」という視線と告発者の再登場が重なり、議論が再び過熱している。

A氏は「静かに自粛しろと言ったのに、今は私とやり合おうというのか」とし、「それなら私も（暴力団関係者の）家で妻と一緒に撮った映像を公開する」と主張して緊張感を高めた。

ただし、現時点で知人の暴力団関係者の海外潜伏の有無や捜査の進展について、公式に確認された事実はない。

なお、チョ・セホは出演していたバラエティ番組『1泊2日』や『ユ・クイズ ON THE BLOCK』を降板しており、『Screwballs』が疑惑浮上後、初の公式な活動再開の場となる可能性がある。