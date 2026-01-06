40Âå½÷À¤ËÂ¿¤¤¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÈÏ·¤±¸«¤¨Èý¥á¥¤¥¯¡É¡×5¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¡Öº£¤Ã¤ÝÈýÌÓ¡×¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¿2025 ¿Íµ¤µ»ötop5
2025Ç¯1¡Á10·î¡¢½÷»ÒSPA!¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Àµ»ö¤ò¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ëtop5¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤µ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2·î11Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤Ç¤¹¡£¤â¤¦²¿Ç¯¤âÆ±¤¸Èý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯º£¤Ã¤Ý¤¤Èý¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë40Âå¤ÎÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Èý¤Ï´é¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¼ã¸«¤¨¤¹¤ë¥³¥Ä¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÈý¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢¼ã¤¯¸«¤¨¤ëÈý¤ÎÉÁ¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡40Âå¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¡£Ê¿À®¤ò°ú¤¤º¤ê¤¬¤Á¤ÊÏ·¤±¸«¤¨Èý¤ÎÆÃÄ§
¡Ê1¡ËÉÁ¤¤¤¿Èý¤È¼«Á°¤ÎÈý¤Ë¿§¤Îº¹¤¬¤¢¤ë
¡¡¥¢¥à¥é¡¼À¤Âå¤Î40Âå¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤ËÈýÌÓ¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¸¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëÊý¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¤½¤Î1¿Í¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÈý¿¬Â¦¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤Â¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÁ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤È¼«Á°¤ÎÈý¤È¤Ç¿§¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¸Å½¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËºÙÈý
¡¡40Âå¤Ï¼ã¤¤º¢¤ËºÙÈý¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿À¤Âå¡£Èý¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºÙ¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿À®´¶¤¬½Ð¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤¾å¤²¤¿¥Ú¥¿¥Ã¤È¤·¤¿Èý
¡¡¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈýÁ´ÂÎ¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Ú¥¿¥Ã¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥µ¥Õ¥µ´¶¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Îº£¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤ÎÈý¤Ï´é¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¢¡Èý¿¬¤äÈýÌÓ¤Î·ä´Ö¤â¸Å½¤¯¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë
¡Ê4¡ËÈý¿¬Â¦¤¬Ä¹¤¤Èý
¡¡Èý¿¬Â¦¤òÄ¹¤¯ÉÁ¤¯¤Î¤â¸Å½¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë·ä´Ö¤Î¤Ê¤¤Èý
¡¡·ä´Ö¤Î¤Ê¤¤¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¿§¤ò¾è¤»¤¿Èý¤Ï¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¤Û¤É¤è¤¯È©¤¬Æ©¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·ä´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Èý¥á¥¤¥¯¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤â½ÅÍ×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Èý¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤±¤Ð¡¢¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¡¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼«Á°¤ÎÈý¤Î¿§¤Ë¶á¤¯¡¢Á°È±¤Ê¤É¤Ç»¤¤ì¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¥Ú¥ó¥·¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Ä¤ÏºÙ¤á¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Á°¤ÎÈý1ËÜ1ËÜ¤ò¼«Á³¤ËÊä¤¦¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Á°¤ÎÈý¤Î¥È¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï´é¿§¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á°¤ÎÈý¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢È©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¤ÇÈý¤Î¥È¡¼¥ó¤òºÇ¸å¤ËÀ°¤¨¤ë¤È¡¢¹¤È´¤±¤Æ¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿§¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ê¥Î¥ó¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤âOK¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡º£¤Ã¤Ý¤¤Èý¥á¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð
¡ãº£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä
¡ü¥Ê¥Á¥å¥é¥°¥é¥Ã¥» ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë 01 ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼¡¡3,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿Ä¤ÇÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡£Ç»¤µ¤òÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·«¤ê½Ð¤·¼°¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÂÀ¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢·«¤ê½Ð¤·²á¤®¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡È¿ÂÐÂ¦¤¬¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èý¤ÎÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢¤Ü¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿§¤Ï¡¢¼«Á°¤ÎÈýÌÓ¤Ë¤Ê¤¸¤àÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥°¥ì¡¼¡£1,980±ß¤ÇÂØ¤¨¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥ó¥¦¥¤ ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È 01 ¥¢¥Ã¥·¥å¥°¥ì¡¼¡¡4,400±ß
¡¡±Æ¿§¡¢¤Ê¤¸¤Þ¤»¥«¥é¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Î3¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á°¤ÎÈý¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈý¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£
¡¡¥è¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢´À¤äÈé»é¤Ë¶¯¤¤À®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²½¾Ñ¥â¥Á¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Á°¤ÎÈý¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤È¡¢¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢Ãæ´Ö¿§¤ÎÃ¸¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤Ç¤¹¡£¤â¤¦²¿Ç¯¤âÆ±¤¸Èý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯º£¤Ã¤Ý¤¤Èý¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë40Âå¤ÎÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÈý¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢¼ã¤¯¸«¤¨¤ëÈý¤ÎÉÁ¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡40Âå¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¡£Ê¿À®¤ò°ú¤¤º¤ê¤¬¤Á¤ÊÏ·¤±¸«¤¨Èý¤ÎÆÃÄ§
¡Ê1¡ËÉÁ¤¤¤¿Èý¤È¼«Á°¤ÎÈý¤Ë¿§¤Îº¹¤¬¤¢¤ë
¡¡¥¢¥à¥é¡¼À¤Âå¤Î40Âå¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤ËÈýÌÓ¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¸¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëÊý¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¤½¤Î1¿Í¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÈý¿¬Â¦¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤Â¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÁ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤È¼«Á°¤ÎÈý¤È¤Ç¿§¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¸Å½¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËºÙÈý
¡¡40Âå¤Ï¼ã¤¤º¢¤ËºÙÈý¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿À¤Âå¡£Èý¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºÙ¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿À®´¶¤¬½Ð¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤¾å¤²¤¿¥Ú¥¿¥Ã¤È¤·¤¿Èý
¡¡¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈýÁ´ÂÎ¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Ú¥¿¥Ã¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥µ¥Õ¥µ´¶¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Îº£¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤ÎÈý¤Ï´é¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¢¡Èý¿¬¤äÈýÌÓ¤Î·ä´Ö¤â¸Å½¤¯¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë
¡Ê4¡ËÈý¿¬Â¦¤¬Ä¹¤¤Èý
¡¡Èý¿¬Â¦¤òÄ¹¤¯ÉÁ¤¯¤Î¤â¸Å½¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë·ä´Ö¤Î¤Ê¤¤Èý
¡¡·ä´Ö¤Î¤Ê¤¤¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¿§¤ò¾è¤»¤¿Èý¤Ï¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¤Û¤É¤è¤¯È©¤¬Æ©¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·ä´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Èý¥á¥¤¥¯¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤â½ÅÍ×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Èý¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤±¤Ð¡¢¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¡¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼«Á°¤ÎÈý¤Î¿§¤Ë¶á¤¯¡¢Á°È±¤Ê¤É¤Ç»¤¤ì¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¥Ú¥ó¥·¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Ä¤ÏºÙ¤á¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Á°¤ÎÈý1ËÜ1ËÜ¤ò¼«Á³¤ËÊä¤¦¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Á°¤ÎÈý¤Î¥È¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï´é¿§¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á°¤ÎÈý¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢È©¤ËÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¤ÇÈý¤Î¥È¡¼¥ó¤òºÇ¸å¤ËÀ°¤¨¤ë¤È¡¢¹¤È´¤±¤Æ¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿§¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ê¥Î¥ó¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤âOK¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡º£¤Ã¤Ý¤¤Èý¥á¥¤¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð
¡ãº£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ä
¡ü¥Ê¥Á¥å¥é¥°¥é¥Ã¥» ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë 01 ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥°¥ì¡¼¡¡3,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿Ä¤ÇÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡£Ç»¤µ¤òÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·«¤ê½Ð¤·¼°¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÂÀ¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢·«¤ê½Ð¤·²á¤®¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡È¿ÂÐÂ¦¤¬¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èý¤ÎÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢¤Ü¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿§¤Ï¡¢¼«Á°¤ÎÈýÌÓ¤Ë¤Ê¤¸¤àÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥°¥ì¡¼¡£1,980±ß¤ÇÂØ¤¨¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥ó¥¦¥¤ ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È 01 ¥¢¥Ã¥·¥å¥°¥ì¡¼¡¡4,400±ß
¡¡±Æ¿§¡¢¤Ê¤¸¤Þ¤»¥«¥é¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Î3¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á°¤ÎÈý¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈý¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£
¡¡¥è¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢´À¤äÈé»é¤Ë¶¯¤¤À®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²½¾Ñ¥â¥Á¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Á°¤ÎÈý¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤È¡¢¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢Ãæ´Ö¿§¤ÎÃ¸¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¡£