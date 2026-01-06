Ìô´ÝÍµ±Ñ¡¢ºÊ¡¦ÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤Î¡È¼êÎÁÍý¡É¤òÈäÏª¡ÖºÊ¤Î¤ª¤»¤Á¡õ¤ª»¨¼Ñ¤Ç¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¿·Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡¡²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤·¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¾Ò²ð
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¡Ê59¡Ë¤¬¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÊ¤Î¤ª¤»¤Á¡õ¤ª»¨¼Ñ¤Ç¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¿·Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×ÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤Î¡È¼êÎÁÍý¡É¤òÈäÏª¤·¤¿Ìô´ÝÍµ±Ñ
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤È¥Ï¥ï¥¤¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌô´Ý¡£2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î¶õ¤Î²¼¡¢2026Ç¯(ÎáÏÂÈ¬Ç¯)¡ØËö¹¤¬¤ê¤ÎÇ¯¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È ¸áÇ¯¤Ï¡ØÁ°¿Ê¡Ù¡Ø³èÎÏ¡Ù¡ØÄ©Àï¡Ù¤ÎÇ¯ Êº¸á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶»¤Ëº£Ç¯¤âÁ°¸þ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ï¥ï¥¤¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬Â¿¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡2Æü¤ÎÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÈäÏª¡£ºÌ¤êË¤«¤Ê¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡×¤È¾åÉÊ¤Ç²¹¤«¤½¤¦¤Ê¡Ö¤ª»¨¼Ñ¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖºÊ¤Î¤ª¤»¤Á¡õ¤ª»¨¼Ñ¤Ç¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¿·Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤È¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö½é·Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¥ï¥¤Âç¿ÀµÜ¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ìô´Ý¤ÈÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï1990Ç¯¤Ë·ëº§¡£É×ºÊ¤Î´Ö¤Ë¤Ï3ÃË2½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
