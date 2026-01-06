元サッカー日本代表でタレントの本並健治さんが、きょう6日に手術を受けることを自身のインスタグラムに投稿しています。

【写真を見る】【 本並健治 】「6日に手術です」妻の丸山桂里奈さんは「本並さんはヘルニアの手術です」「でもよくなるので」運勢に自身





本並さんは「今年もラヴィットからスタート！」と仕事始めを報告。赤坂のTBS社屋前で「ぷくぷくちゃんも大興奮」と、 “ハリ−・ポッター・ツリー” の前で遊ぶ2歳の娘の写真を投稿しました。









そしてその投稿の末尾に「私は本日入院して6日に手術です。頑張りましょう!!」と、病室らしき場所での写真とともに報告。これについて、元サッカー女子日本代表（なでしこジャパン）の丸山桂里奈さんも自身のインスタグラムに投稿していて「本並さんはヘルニアの手術です。やっぱり心配」と号泣の顔文字を添えて報告していました。









しかし丸山さんは「でもよくなるので」「そして本並さん12年に1度の運勢なので」と、本並さんの良運に自信を持って回復を期しています。フォロワーからは “旦那が手術して今は何の問題もない生活してます。大丈夫です” 「無事手術が終わることを祈ってます」など、エールが集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】