5日、タレントの矢吹奈子さんが、自身のインスタグラムを更新。最新のオフショットを公開しました。

【写真を見る】【矢吹奈子】白のフード付きマフラー姿で新年の挨拶「皆さんは今年初めてしたことは何ですか〜？」





矢吹さんは「2026年もよろしくお願いします！」と新年の挨拶で始まり、「年始はミュージカルの本番をしてから、ゆったりと過ごせました」と年始の過ごし方を報告。









そして、白の”親戚が作ってくれた”というフード付きマフラーを着用した写真と共に、「年明けて1番にすることが今年1番力を入れることだと母が言っていたのですが、私は料理でした！」と、本年最初に料理をしたと明かしたものの、「あ、まって、0:00にジャンプしたから、ジャンプ？ものすごく高く飛べるようになってるかもしれないな」と、おちゃめな年越しについて綴りました。



矢吹さんは「皆さんは今年初めてしたことは何ですか〜？」とファンの皆さんに問いかけています。









この投稿にファンの皆さんからは、「新年早々可愛さ全開最高！」「神々しい美しさ最高キュート癒されます」「フード付きマフラー凄い そして、奈子ちゃんが今日も可愛いです！！」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】