ディセンシア数量限定♡最高峰を体験できるプレミアムディスカバリーキット登場

スキンケア選びに迷いを感じやすい大人の敏感肌に向けて、ディセンシアから特別な数量限定キットが登場します。肌をただ“試す”のではなく、自分にとって本当に心地よいお手入れを見つけるための上質な時間を提案するプレミアムディスカバリーキット。研究知見を重ねた処方設計で、肌状態が揺らぎやすい時期にも寄り添いながら、未来の美しさへの一歩をやさしく後押ししてくれます。

最高峰シリーズで肌と向き合う時間

本キットは、ブランド最高峰ラインを中心に構成された特別仕様。

透明感美白(※2)とハリケアを同時に叶えるディセンシアディセンシーブライトリフトローション医薬部外品〈敏感肌用美白(※2)化粧水〉ミニサイズ20mLと、同シリーズのディセンシーブライトリフトクリーム医薬部外品〈敏感肌用美白(※2)クリーム〉ミニサイズ8gを軸に、大人の肌悩みに多角的にアプローチします。

肌に負担をかけにくい設計で、毎日のケアが楽しみになるのも魅力です。

多彩なケアを一度に体験

洗顔にはディセンシアフォーミングウォッシュ〈敏感肌用洗顔フォーム〉ミニサイズ16gをセット。もっちり泡が不要な角層や汚れをやさしく落とします。

さらに、シワ改善を担うディセンシアリンクルＯ／Ｌコンセントレート医薬部外品〈敏感肌用シワ改善美容液〉ミニサイズ8mL、透明感を引き出すディセンシアホワイトＦ／Ｌコンセントレート医薬部外品〈敏感肌用美白(※2)美容液〉ミニサイズ8mLもイン。

目もとにはディセンシアアヤナスアイクリームコンセントレート〈敏感肌用アイクリーム〉パウチ0.6g×4包を採用し、ポイントケアまで抜かりなく整えます。

数量限定キットの詳細

ディセンシアプレミアムディスカバリーキットは全6品入りで価格は3,980円(税込)。2026年1月20日(火)よりDECENCIA公式オンラインショップにて発売され、なくなり次第終了です。

アルコール不使用、合成香料不使用、無着色、アレルギーテスト済みなど、敏感肌・ゆらぎ肌を考慮した設計も安心材料。自分の肌と丁寧に向き合いたい方にこそ手に取ってほしい内容です♡

今こそ“最適”を見つける一歩

日々変化する肌と向き合う中で、本当に続けたいスキンケアに出会えることは何よりの贅沢。

ディセンシアの数量限定プレミアムディスカバリーキットは、年齢や敏感状態に寄り添いながら、自分らしい美しさを再発見するための心強い味方です。

今の肌を知り、未来のケアを選ぶための特別な時間を、この機会にぜひ体験してみてください♪