¾¾ËÜÇòóÀ¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡ÖÔè¡¡½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×Ìë¤ÎÉô¤òµÙ±é¡¡ÅöÆü6Æü¤ËÈ¯É½¡¢ÂåÌò¤ÏÃæÂ¼ÅìÂ¢
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï6Æü¡¢¡ÖÔè¡¡½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÇòóÀ¡Ê83¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¤ÎÉô¤Î¸ø±é¤òµÙ±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¡ØÔè¡¡½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡ÙÌë¤ÎÉô¡Ê¢¨A¥×¥í¡Ë¡Ø½÷»¦ÌýÃÏ¹ö¡Ù¡Ê¤ª¤ó¤Ê¤´¤í¤·¤¢¤Ö¤é¤¸¤´¤¯¡Ë¤Î¾®·ª¶Óº¸±ÒÌç¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¾¾ËÜÇòóÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÆü1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ê¢¨A¥×¥í¡Ë¤Î¸ø±é¤òµÙ±é¤·¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤êÂåÌò¤Ë¤Æ¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®·ª¶Óº¸±ÒÌçÌò¤ÏÃæÂ¼ÅìÂ¢¡Ê87¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ê¢¨A¥×¥í¡Ë°Ê¹ß¤Î¾å±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢¾¾ÃÝ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£