¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ²¢»ÖÏº¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¡¢ºØÆ£¹©¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡´ÆÆÄ¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦SHIBUYA CAST.¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ê¤Þ¤¬¤Þ¤¬¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡Ù¡Ê2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÁ´¹ñ¹ÔµÓ½ÐÈ¯¼°¤Ë»²²Ã¡£MC¤Ï¡¢¥Ò¥í¥æ¥Mc-II¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ºØÆ£¤ÏËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö¸µ¥³¥¦¥Æ¥¤¤Î¡Ä¡×¤È¶å¾ò¤¬Ùæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ²ò»¶¤·¤¿Á°¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ü¥±¤ë¡£¶å¾ò¤Ï¡ÖËÍ¤Î¸µÁêÊý¤Î¥·¥â¥¿¡Ê¸½¡¦¥·¥â¥ê¥å¥¦¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¡ªº£Æü¤ÏÇÐÍ¥¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤Þ¤¨¤À¤Þ¤¨¤À¡×¡ÖÊ¡¤Á¤ã¤ó¡¦°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤ÈÅÐÃÅ¿Ø¤ò¥¤¥¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤ÈÃúÇ«¤ÊÁ°¥Õ¥ê¤·¤¿¾å¤ÇºØÆ£¤Ï¡Ö¸µGAG¤Î¡Ä¡×¤È¥Ò¥í¥æ¥¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£¥Ò¥í¥æ¥¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊMC¤À¤«¤é¡Ë¤³¤³¤ÇÂç¤¤á¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤¹¤ë¤È¶å¾ò¤Ï¡ÖÙæ¤á¤Æ²ò»¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥æ¥¤À¤±GAG¤«¤éÃ¦Âà¡Ë¡×¤È¤Á¤ã¤Á¤ãÆþ¤ì¤·¡¢¥Ò¥í¥æ¥¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÉÔÌÓ¤Ê¸À¤¤Áè¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ë²è¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¼¡¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¡×¤È¸ì¤ë¤æ¤ê¤ä¤ó¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Ä¾ÀÜ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤Þ¤Ç¤ÎÌó1Ç¯¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÈÉÑÈË¤Ë²ñ¤¤¡¢Îø°¦ÏÃ¤òÊ¹¤Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÎø¡É¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤¬¡¢ËÜºî¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë¥«¥ó¥Ì¤ÎÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ºòÇ¯²Æ¤Ë»£±Æ¡¢º£Ç¯²Æ¤Ë´°À®¤·¤¿¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î±Ç²èº×¤òÀÊ´¬¡£22¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¡¦¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Âè45²ó¥Ï¥ï¥¤¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ì¥¯¥é¥Ë¡¦¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè54²ó¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥Í¥Þ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç´ÑµÒ¾Þ¡¢Âè8²ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè62²óÂæËÌ¶âÇÏ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖNETPAC¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡È²Ò²ÒCAR¡É¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£³¹Àë¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ±Ç²è¤Î³¹Àë¤ò¹Ô¤¦¡£¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¡×¡¢¡ÖÂçºå¡×¡¢¡ÖµþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¡×¡¢¡Ö¹Åç¡×¡¢¡ÖÊ¡²¬¡×¡¢¡ÖÀçÂæ¡×¡¢¡Ö»¥ËÚ¡×¤ØÁ´¹ñ¹ÔµÓ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
