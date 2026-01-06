6日午前10時18分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

島根県松江市の日本庭園「由志園」で個展の搬入作業中だった華道家の假屋崎省吾さんが、震度5強の地震に遭遇したことを自身の公式ブログで報告しています。



【写真を見る】【 假屋崎省吾 】 島根で震度5強の地震に遭遇 「ＪＲがストップして、松江駅も封鎖」「コンビニのお弁当売り場の棚がほぼ空っぽ」「お腹ぺこぺこ」「地震難民になってしまった!!」





假屋崎さんは、震源地に近い場所にいたため強い揺れを体験。「まだ余震が続き、何度も何度も警報がなっていて、怖くて怖くて」と地震発生直後の緊迫した様子を伝えています。







地震発生後も余震が続く中、假屋崎さんは「まだまだ余震が何度かありほんとに心配なんですが、搬入、中止したら、個展の幕があかないので、頑張るしかないですね」と、困難な状況下でも制作を続行する決意を明かしました。







また、続く投稿で「地震難民になってしまいました！！」と題し、假屋崎省吾さんは「地震の影響で、新幹線はもちろん、ＪＲがストップして、松江駅も封鎖」と、ブログに投稿。



更に「で、これ、どういうこと！？」「コンビニのお弁当売り場の棚が ほぼ空っぽ」「こんなこと、ありえる！？」と、ほぼ空になったコンビニの棚の写真をアップし、混乱を伝えています。







さらに、周辺の飲食店の大半が夜からの営業となっているため、食事を摂る場所がないという切実な問題も発生。

假屋崎さんは「松江駅構内に入れないのは もちろんのこと、飲食店や、ショッピングのお店の入ってる 施設も全て閉鎖」「しかも松江駅付近の 食べ物屋さんは 全てと言っていいくらい、夜からしか営業しないから 食べるとこも、ほんとにない」と、現地の様子を報告



「お腹ぺこぺこで、今に至ってま〜す」と、予期せぬ状況に見舞われた率直な心境を明かしました。







假屋崎さんは最後に「みなさまも地震の影響大丈夫ですか？くれぐれも無理なさらないで、命を大切に」と呼びかけています。



【担当：芸能情報ステーション】