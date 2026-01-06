女優の仲里依紗（36）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。幸せな初夢を夫で俳優の中尾明慶（37）に妨げられたことを明かした。

新年を故郷長崎で迎えたことを明かした仲。「今日、初夢見たんですけど、あゆとご飯食べてた。ヤバくない?」と大好きな浜崎あゆみと食事する夢を見たことを、撮影する夫・中尾に自慢。テロップでは「一富士二鷹三茄子を超えためでたい初夢」と表示された。

「何食べたか覚えてないけど、あゆとめっちゃいい感じにご飯食べてたの」と満面の笑み。しかし、幸せな時間もつかの間、「キツネさん（中尾の通称）が“餅つきするんだったら、もう起きないとだよー”って聞こえてきて」と中尾の声で起こされたといい、「本当にマジで最悪だった」と吐き捨てた。

「それで起きなかったらもうちょっと食事できてたのに…」と肩を落とし、「起こしてくれるのはありがたいんだけど、もうちょっとこの夢、見てたかったなって」と悔やんだ。それでも、やはり憧れのあゆとの食事を邪魔され、「“起きないとだよー”…あのクソ〜っていう」と新年早々、怒りを爆発させていた。