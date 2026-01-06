急発展するペット経済、注目集める家まで来てくれるペットシッター―中国

12月初めのある日、北京市に住む王韜（ワン・タオ）さんは妻を勤務先まで送った後、飼い主の家まで行ってペットの世話をするペットシッターとしての1日を始めた。王さんはペットシッターになって5年目になるという。

デリバリープラットフォーム・美団を見ると、2025年以降、「犬の散歩」や「猫のエサの世話」といった訪問サービスの検索回数が前年同期比で大幅に増加していた。都市別の検索回数トップ5は北京市、上海市、成都市、深セン市、杭州市となっている。検索利用者の年齢層は20〜35歳が66％以上を占める。

もともとIT業界で運営の仕事をしていた王さんは、自身もペットを飼っていた。周りのペットを飼っている友達から一時的にペットの世話をしてほしいと頼まれることが増え、そこに商機を見出した。そして、サービスを徐々にマニュアル化し、消毒からフィードバック、やりとりに至るまでを標準化したことで、口コミ評価が高くなり、注文も少しずつ増えたという。そして最終的に、IT関連の仕事を辞めて、ペットシッターを本業にした王さんは、「飼い主もペットも安心できるサービスというのがモットー」と話す。

王さんは、新たな消費の動向が若者に新たな仕事の機会を提供していることを肌で感じている。



中国の多くの地域の政府が政策レベルでペット経済の発展を後押ししている。上海市は25年に消費拡大を促進する6項目の特別措置を打ち出し、「ペット経済を促進する」姿勢を明確にした。また、25年10月に浙江省農業農村庁など6当局が共同で発表した「ペット経済発展促進に関する意見」は、27年をめどに省内のペット経済消費市場の規模を300億元（約6750億円）にまで拡大させることを目標に掲げている。

関連のオンラインプラットフォームもサービスを急成長を遂げるペット経済の分野に拡大させている。ネット配車サービスの滴滴出行は25年11月に「ペットのエサの世話」や「ペットのシャンプー・リンス」などの訪問サービスを打ち出した。現時点で北京市や上海市を含む25都市で同サービスを利用することができる。

プラットフォームの参入により、サービスの供給が充実になっているだけでなく、個人による受注が標準化・専業化されながら発展するよう促進されている。滴滴出行によると、プラットフォームの関連の従事者の多くはペットが大好きな人が多く、普通の従事者だけでなく、獣医といった関連の専門人材も少なくない。（提供/人民網日本語版・編集/KN）