¡ÖÂç³Ø¤È¤¤¤¦ÀÄ½Õ¤ËÆ´¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥ó¡×¤ÎRG(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢°úÂà¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤Îà·ã¥ì¥¢T¥·¥ã¥Äá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ËÃª¶¶¤³¤È¥¿¡¼¥Ê¡¼¥¶¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¼êºî¤ê¤Ç¿ôËçºî¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ç¡ØÅÀ²ÐÃæ¡Ù¤Ã¤Æ¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤¿¤éº£ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇºÇ¸å¥Þ¥¤¥¯¤Ç ¡Ø´°Á´Ç³¾Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!¡Ù¤È!ÅÀ²ÐÃæ¤«¤é´°Á´Ç³¾Æ¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢1·î4ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤¬Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¥×¥í¥ì¥¹Æ±¹¥²ñ¡ÖRWF¡×»þÂå¤Ë¡¢¿ôËç¤À¤±¼êºî¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ã¥ì¥¢¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤òX¤Ç¸ø³«¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËT¥·¥ã¥Ä¤ò»ý»²¤·¤Æ±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Ãª¶¶¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¥¿¥Ê¡¼¥¶¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤Ð¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼ã¤«¤ê¤·Æü¤ÎÃª¶¶¤Î»Ñ¤È¡ÖÅÀ²ÐÃæ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÏÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢RG¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¥Á¥óÀè¿¿Àµ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°úÂà»î¹ç¸å¤ËÃª¶¶¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡Ö´°Á´Ç³¾Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¶«¤Ó¡¢³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤¬´°·ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡·ã¥ì¥¢T¥·¥ã¥Ä¸ø³«¤Ë¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤!Îò»Ë¤Î¾Ú¿Í!¡×¡Ö¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÏÇ®¤¤¡×¡ÖÀÎ¤Ï¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¿³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¿·ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¢ª¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤òËþ°÷¤Ë¤·¤Æ¤Î°úÂà»î¹ç¡ª³Ø¥×¥í¤ä¤Ã¤Æ¤¿Ã¼¤¯¤ì¤È¤·¤Æ´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹!¡×¡Ö³Ø¥×¥í½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤ÆçÓ¤á¤é¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ø¿·¤·¤¤»þÂå¡Ù¤òºî¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç³Ø¤È¤¤¤¦ÀÄ½Õ¤ËÆ´¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£