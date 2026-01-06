¡Ö¥¹¥²¡¼¥á¥ó¥Ä...¡×°µ´¬à¶¯ÌÌ¿·Ç¯²ñá¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÁûÁ³...¥¹¥«¥Ñ¥éÃ«ÃæÆØÅê¹Æ¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤¤«¤Á¤£¤±¤É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó¡Ä²¿¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¤Ç¤¹¤«¡¼?!¡×
¡¡Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÃ«ÃæÆØ(59)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·ÃÈæ¼÷Ï¢¹ç2026¿·Ç¯»£±Æ²ñ¡£¤Ê¤ó¤È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÍ§¤À¤Á¡×¤È¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÃÈæ¼÷Ï¢¹ç²ñ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤Å¤¯¤á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÌÌ¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ï°µ´¬¡£
¡¡·ÃÈæ¼÷Ï¢¹ç²ñ¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢°û¿©¡¢·ÝÇ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Í·¤ÓÃç´Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·ÃÈæ¥í¥Ã¥¯¡×¤Î³«ºÅ¤ä¡Ö·ÃÈæ¼÷»Ù±çÂâ¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°µ´¬¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥²¡¼¥á¥ó¥Ä¡£¡£¡×¡Ö¤¤¤«¤Á¤£¤±¤É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¸ÄÀ¤¬¶¯¤¤¡×¡ÖÁ´¹ñ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿½ÅÄÃ¤Î²ñ¹ç´¶¡×¡Ö¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó¡Ä²¿¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¤Ç¤¹¤«¡¼?!¡×¡Ö¿·Æâ³Õ¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£