¡ÖÁ°¤Î¼Ö¤ËÂ³¤¤¤ÆÆ§ÀÚÅÏ¤í¤¦¤È¡Ä¡×Ä¹Í¿Ä®¤ÎÆ§ÀÚ¤ÇÎó¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¡¾èµÒ1¿Í¤¬ÉÂ±¡ÈÂÁ÷¡ÔÄ¹ºê¡Õ
6Æü¸áÁ°¡¢Ä¹Í¿Ä®¤ÎJRÄ¹ºêËÜÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¢Îó¼Ö¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾èµÒ¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Í¿Ä®¤ÎJRÄ¹ºêËÜÀþ¡Ö¹âÅÄ±Ø¡×¤È¡ÖÆ»¥ÎÈø±Ø¡×´Ö¤Ë¤¢¤ë¸µÌÚÆ§ÀÚ¤Ç¤¹¡£
6Æü¸áÁ°11»þº¢¡¢Ä¹ºêÈ¯Ä¹Í¿¹Ô¤¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤ÈÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Îó¼Ö¤ÏÈó¾ï¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤ËÀÜ¿¨¡£
Îó¼Ö¤Ë¤Ï¾èµÒ¡¦¾è°÷¤¢¤ï¤»¤Æ20¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾èµÒ¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¹ø¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç ¹âÅÄ¢ÎÆ»¤ÎÈø´Ö¤¬¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾å²¼Àþ¤È¤â¤Ë±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢Ìó250¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï·ÙÊóµ¡¤ä¼×ÃÇµ¡¤Î¤¢¤ëÆ§ÀÚ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡ÖÁ°¤Î¼Ö¤ËÂ³¤¤¤ÆÆ§ÀÚ¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼×ÃÇµ¡¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£