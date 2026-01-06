午前10時18分ごろ、島根県と鳥取県で震度5強を観測する地震がありました。気象庁は、今後1週間程度、同程度の地震やさらに強い揺れに注意を呼びかけています。

気象庁によりますと、午前10時18分ごろ、鳥取県と島根県で震度5強を観測する地震が発生しました。また、中国・四国地方の広い範囲で震度4を観測したほか、鳥取西部では長周期地震動の階級4を観測しています。階級4は長周期地震動の階級のなかでも最大で、高層階では立っていることができず、固定していない大半の家具が大きく動き、倒れる場合もあります。

地震の規模を示すマグニチュードは6.4、震源の深さは11キロでした。

その後、午前10時28分ごろにも島根県で震度5弱を観測するなど、震度1以上の地震は正午までに10回発生しています。

気象庁は会見で、今後1週間程度、特に今後2、3日間は今回と同じ最大震度5強程度の揺れに注意するよう呼びかけた上で、さらに強い揺れがともなう地震が発生する可能性があるとしています。

また、揺れの強かった地域では崖崩れなどの危険も高まっているとした上で、今後の雨の状況にも十分注意するよう呼びかけています。