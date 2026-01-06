桃井かおり、“三段重にぎっしり”彩り豊かな「家おせち」を披露 手作りのお雑煮も「ステキ過ぎて見惚れた〜」「器もとっても素敵です!!」
俳優の桃井かおりが、6日までに自身のインスタグラムを更新。正月の食卓を彩る、手作りの「家おせち」や雑煮を公開し、ファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「ステキ過ぎて見惚れた〜」「器もとっても素敵です!!」三段重に詰めた彩り豊かな“家おせち”披露の桃井かおり
元日の投稿では、三段の重箱いっぱいに詰められた色とりどりのおせち料理を披露。伊達巻や蒲鉾、煮物などが美しく盛り付けられ、器や重箱にもこだわりが感じられる。伝統的でありながら、桃井らしいセンスが光る華やかな“家おせち”だ。
続いて4日の投稿では「せっかくだからお節食べ切り」とつづり、筑前煮や雑煮などを並べた食卓の様子を公開。「出し忘れてたおなますも追加」「煮物も集めて筑前煮に味変え」「見事終了ありがとう」と、丁寧に作り上げた料理を最後まで楽しんだことを明かしている。
写真には、焼き目のついたお餅が入った雑煮や、春を感じさせる盛り付けの煮物などが並び、正月ならではの温かみある食卓が広がっている。
これらの投稿に、コメント欄には「ステキ過ぎて見惚れた〜」「器もとっても素敵です!!」「伊達巻の入ったお雑煮が斬新」「紙風船がいつも可愛いね」「お節リメイクには見えまっせん!!」「日本人ならではの盛り付け最高〜です」など、多くの称賛の声が寄せられている。
