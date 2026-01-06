俳優の京本政樹(66)が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。「兄弟」と呼び仲良くしている人気タレントについて語った。

番組では京本をよく知る人物として、タレントの柳沢慎吾に事前取材を行った。VTRに登場した柳沢は京本との関係について「兄弟、兄弟って呼んでいるんだけど」「電話はしてるんだけど、1時間以上しゃべってますよ」と親しい間柄であると告白した。

VTRを見終えた京本は、柳沢との付き合いは「30年来って言っていたけど、『HOTEL』っていうドラマでハワイに行った時に“兄弟、兄弟”って言うように仲良くなったんだけれども、その10年前、時代劇で出会っている。だから40年近いですよ」と回顧した。

親しくなったきっかけを問われるとドラマ「HOTEL」の撮影でハワイに滞在した際に、ラーメンを食べようとホテルから出ようとした際に柳沢に会い、ラーメンを食べに行くと伝えたところ「いいね、いいね」と一緒に行くことになったという。

ホテル内にはドラマスタッフも多くいたため、数人を誘って共に出かけると、「翌日もってなるわけですよ」と京本。結局「はっきり言って3カ月半、ほとんどになる」と連日柳沢らと食事をすることになったとした。

「最後の方になったら大所帯になってくる」とも語り、「俺が出してたんだけどさ。“おい、兄弟、兄弟、いくら持ってる？”っていう話になって。その辺ぐらいから兄弟って呼ぶようになった」と支払いの話などをしているうちに仲良くなったと振り返った。

MCの「ハライチ」澤部佑は「金の結びつきで兄弟って」とツッコミを入れ、京本も「助け合おうって」と平然。「この間も兄弟の単独ライブ見に行きましたよ」と笑顔を見せた。

MCの「ハライチ」岩井勇気は「電話するって言ってたけど、どっちから」と問い、京本は「まあ双方に。例えばきょうも朝8時くらいに」「きょうの感じだと（柳沢が）“兄弟、俺のこと褒めといてね”って」と内容を明かして笑わせた。