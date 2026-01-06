CNN

（CNN）中国・北京の郊外で、起業家のチェンハオ（程昊）氏（37）が屋内サッカーコートを見守っている。ただし人間用のコートではない。チェン氏の率いる新興企業、ブースター・ロボティクス（加速進化）は、人型ロボットに人工知能（AI）でサッカーをさせる訓練に取り組んでいた。

チェン氏は2023年に同社を設立した。CNNとのインタビューで「ロボットのサッカーチームは世界に何百もある」「このニッチ市場でトップに立ってから、ほかの市場に進出しなければならない」と語った。

中国では、15年に政府が製造業の高度化を目指す産業政策の重点分野にロボット工学を加え、それ以来ロボット産業が加速した。当局者らによれば、国内にある人型ロボットの企業は150社を超え、今も着実に増え続けている。

チェン氏のようなロボット起業家にとって、スポーツ競技は自社の技術を紹介し、社会実装の道を探る実験場となっている。

その結果、中国では昨年、ロボットスポーツのブームが起きた。春節（旧正月）恒例となっている中国最大のバラエティー番組「春節連歓晩会 」のステージでは、数十体のロボットがダンスを披露。人型ロボットによる初のハーフマラソン大会が開かれ、北京では初の「世界人型ロボット運動会」が開催された。

ブームの背景となっているのは、中国が米国など世界各国と繰り広げるハイテク競争の主戦場のひとつとして、人型ロボットに注目している状況だ。労働人口が急速に高齢化するなかで、生産性を向上させるという狙いもある。

なぜサッカーなのか

CNN取材班がブースター・ロボティクスの研究所を訪ねた時、エンジニアたちは数日後に迫った自律移動型ロボットによる国際競技会「ロボカップ」に向けた準備に取り組んでいた。

サッカーは長年、技術者たちにとってロボット評価の基準とされてきた。

ロボカップ国際委員会の前委員長でソニーAIのチーフサイエンティストも務める米テキサス大学オースティン校のピーター・ストーン教授によると、ロボットサッカーには動作、視覚、位置の推定や協調的、戦略的プランニング、敵対的推論など、多くの「基礎的能力」が要求される。

ロボットスポーツにはまた、関心と投資を呼び込む効果もある。ブースター・ロボティクスが昨年6月に開催したサッカーの公開試合は中国の国営放送がライブ配信し、さまざまなブランドがスポンサーになり、15ドル（約2300円）のチケットが700枚以上売れた。

同社は7月にロボカップのブラジル大会で優勝すると、その2日後には1400万ドル以上の資金を調達したと発表した。

チェン氏は「ロボットサッカーはショーだが、ラスベガスのショーと同じように大きな収益を上げることができる」と話す。

国家を挙げた支援

中国政府は電気自動車（EV）などハイテク産業の成長と同様、ロボットブームの牽引（けんいん）にも重要な役割を果たしてきた。

21年にはロボット産業発展5カ年計画を発表し、補助金の増額や研究への減税、融資条件の緩和といった制度を打ち出した。

この計画の一環として、政府が昨年8月、北京市や中国国営中央テレビ（CCTV）、世界ロボット協力機構（CRCO）と共同で開催したのが、世界人型ロボット運動会だ。

100メートルリレーやボクシング、サッカーなどの競技に加えて、ロボットが工場やドラッグストアで資材、薬品の仕分けや運搬のスピードを競う種目も設けられ、世界16カ国から数百社が参加した。

今後の見通しは

スポーツロボットが人間の選手に勝てるまでの道のりはまだ長い。北京の人型ロボット運動会では、ロボットがスタッフに衝突したり、突然方向を90度変えて審判席に激突したりした。ボクシングロボットのパンチは当たらないことも多く、サッカーコートでは転倒が相次いだ。

だが参加企業にとっては、それもひとつの過程にすぎない。弱点が分かれば技術が改良され、ロボットの性能はさらに上がる。

中国政府は昨年3月の政府活動報告で初めて「知能ロボット」に言及するなど、ロボット導入の加速を図っている。国内のロボットメーカー各社も同様に、工場や点検業務への応用を目指す。

世界的にも同じような動きがみられる。米モルガン・スタンレーは昨年8月の研究報告で、人型ロボット業界の焦点は技術的能力を披露することから社会実装を探り、応用範囲を拡大することに移っていると指摘した。

チェン氏のブースター・ロボティクスも後れを取るまいと、昨年10月24日には一般向けの小型ロボットを発表した。同氏によれば、ウォーキングやジョギングのお供や子どもの家庭教師、サッカーチームのメンバーとして活用できるという。

数百人の記者や投資家の前でスピーチに臨んだ同氏の背後の大画面には「期間限定セール、2万9900元（約67万円）から」という文字が躍り、拍手が沸き起こった。サッカー専用だった同社の前世代ロボットに比べ、数分の一の価格だ。

チェン氏はスピーチの最後に、人型ロボットが将来すべての家庭に導入されるよう、「パソコンと同じくらいシンプルで信頼性が高く、実用的な製品にしよう」と呼びかけた。