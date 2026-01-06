杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝返りショット公開「成長早い」「笑顔がそっくり」の声
【モデルプレス＝2026/01/06】俳優の杉浦太陽が1月5日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝返りショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃんの夫「笑顔がそっくり」第5子の寝返り眼福ショット
杉浦は「夢空の寝返り」とつづり、夢空ちゃんの寝返り前後の様子を複数枚投稿。「成長はあっという間だから、その喜びを大切に…もう、ずり這いの準備してる」と日々の子育てへの思いを明かし、妻でタレントの辻希美も一緒に見守る中、夢空ちゃんが寝返りした後に見せた可愛らしい笑顔の姿も公開している。
この投稿には「成長早い」「見ていて癒やされる」「笑顔がそっくり」「ほほえましい」「愛情が伝わる」「家族の雰囲気が素敵」「こちらまで幸せな気持ちになる」「おめでとう」などの反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
