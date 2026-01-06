水卜麻美アナ「サボりまくってて12月は1回しか行ってない…」今年の目標は？

日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、1月6日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。今年の目標について語った。



安村直樹アナが、水卜麻美アナに今年の目標や、やりたいことについて尋ねると、水卜アナは「一応、おしゃれな、あの、ピラティスの会員になって……ちょっと、本当なんですけどね。サボりまくってて、12月とか確か1回くらいしか行ってないんだけれど、それを少なくとも月に2回、3回くらい行く！」と語った。



安村アナは「ああ〜そうですか」と笑うと、水卜アナは「信じてないですよね」と問い詰めるが、安村アナは「いや、信じてますよ、ピラティスに行く水卜さん」とコメント。ただ、その後、安村アナは「わたくしは疑っておりますよ」と語った。