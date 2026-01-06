【通貨別まとめと見通し】ポンド円



先週のまとめ

先週のポンド円は12月中旬の207円台から始まった上昇トレンドが継続。12月22日の211円台到達後、年末にかけて210円～211円台での高値圏保ち合い（調整）となった。英国のインフレ率が下げ渋る中、イングランド銀行（BoE）による利下げ観測が後退。他の中央銀行と比較してタカ派的な姿勢が維持されたことで、ポンドは対円でも底堅く推移した。年末年始の薄商いの中、大きなトレンドは出にくかったものの、211円台を固める動きが見られた。



テクニカル分析

- **レジスタンス**:212.15円（直近高値） 213.00（心理的節目）

- **サポート**: 210.50 210.00（12月下旬の節目）

RSI (14) 65%前後（強気）再び上昇に転じ、70%の過熱圏を伺う動き。依然として買い意欲は強い。

MACD ゴールデンクロス目前短期的な調整を経て、MACD線が再びシグナル線を上抜ける動きを見せている。再上昇のサイン。



高値更新後の正念場 1月5日に安値210.517まで押した後に反発し、6日は212.153の高値を更新。上昇トレンドは崩れていない。



今週のポイント

ユーロ円が調整色を強めているのに対し、ポンド円は「高値更新」をうかがう強い足取りを見せている。 今週は「押し目買い」が基本戦略となるが、日銀関連のニュースによる突発的な円高には細心の注意が必要である。特に1月6日の終値が211.90円と高水準を維持しており、モメンタムは依然として上向きであると判断できる。



今週の主な予定と結果



01/05 18:30 消費者信用残高 （11月） 結果 21.0億ポンド 予想 10.5億ポンド 前回 11.0億ポンド

01/05 18:30 マネーサプライM4 （11月） 結果 0.8% 前回 -0.2% （前月比）

01/05 18:30 マネーサプライM4 （11月） 結果 4.3% 前回 3.5% （前年比）

01/06 18:30 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （12月） 予想 52.1 前回 52.1

01/07 18:30 建設業PMI（購買担当者景気指数） （12月） 予想 42.7 前回 39.4

