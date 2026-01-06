【ユーロ圏】

フランス消費者物価指数（速報）（12月）16:45

予想 0.3% 前回 -0.2%（前月比)

予想 0.9% 前回 0.9%（前年比)



フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）17:50

予想 50.2 前回 50.2



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）17:55

予想 52.6 前回 52.6



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）18:00

予想 52.6 前回 52.6



ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）22:00

予想 0.4% 前回 -0.2%（前月比)

予想 2.1% 前回 2.3%（前年比)

予想 0.5% 前回 -0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.2% 前回 2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【英国】

非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）18:30

予想 52.1 前回 52.1



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）23:45

予想 52.9 前回 52.9（非製造業PMI・確報値)

予想 53.0 前回 53.0（コンポジットPMI・確報値)



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

