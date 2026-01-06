テクニカルポイント ポンドドル、根強い上昇トレンド、２１日線がサポート水準 テクニカルポイント ポンドドル、根強い上昇トレンド、２１日線がサポート水準

1.3634 エンベロープ1%上限（10日間）



1.3634 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3582 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3555 現値

1.3499 10日移動平均

1.3482 一目均衡表・転換線

1.3445 21日移動平均

1.3386 200日移動平均

1.3371 一目均衡表・基準線

1.3370 100日移動平均

1.3364 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3308 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3274 一目均衡表・雲（上限）

1.3173 一目均衡表・雲（下限）



ポンドドルは、昨年１１月後半以降の上昇トレンドが継続している。年明けのドル高局面にも底堅さを見せており、２１日線を割り込むと反発するパターンが続いている。足元では２１線、１０日線をいずれも上回っている。ＲＳＩ（１４日）は６７．５と強い買いバイアスが示されている。上値メドとしては１．３６００の心理的水準が注目される。

