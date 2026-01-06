対ドルでやや軟調＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは前日からの豪ドル高ドル安基調が継続。NY市場で0.6720ドル前後が重くなり、東京朝にいったん06703ドルまで調整の場面も、すぐに反発し、0.6734と高値を更新。

豪ドル円は朝のドル円の上昇に105円26銭を付けた後、いったん売りが出て、105円を下回る場面が見られた。その後対ドルでの豪ドル買いなどに反発し、105円30銭台まで上昇。



NZドルドルは朝方やや重く、対ドルで0.5779を付けた。その後昼にかけて0.5806まで反発。午後は高値圏。

対円ではドル円の上昇で90円70銭台を付けた後、調整と対ドルでのNZドルの重さに90円50銭台を付けたが、すぐに反発し、90円81銭まで。



今週の主な発表予定

豪州

01/07 09:30 住宅建設許可 （11月） 予想 2.1% 前回 -6.4% （前月比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 予想 3.6% 前回 3.8% （前年比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 前回 0.0% （前月比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 予想 3.2% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 前回 0.3% （トリム平均・前月比）

01/08 09:30 貿易収支 （11月） 予想 55.5億豪ドル 前回 43.85億豪ドル （貿易収支）



NZ

特になし

