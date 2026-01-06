高橋克典、“夫婦で共作”した手作り雑煮を披露 かまぼこは妻が飾り切り「華やかな盛り付け」「彩がきれい」「奥様との合作素晴らしいです」
俳優の高橋克典（61）が、元日に自身のブログを更新。手作りの雑煮を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「華やかな盛り付け」「彩がきれい」"夫婦で共作"した手作り雑煮を披露した高橋克典
高橋は「本当に皆様のおかげでまたこの日を迎えられることに心より感謝しつつ」と感謝の言葉をつづり、「僕は昔から、毎年年末にお雑煮作るのが趣味で、あれこれやって自分流でやってきて。今年も作ってみました」と、毎年自ら手作りしているという雑煮の写真をアップした。
写真には、ゆで卵やにんじん、三つ葉などが美しく盛り付けられた雑煮が写されており「今回蒲鉾は奥さんが華やかに」と、かまぼこの飾り切りは妻が担当したことを紹介。彩り豊かで上品な一杯に仕上がっている。
また「旧年中は大きな悲しい事が沢山あり、本来、喪中に近い気分ではありますが、気持ちを新たに前に向けていかなければとお正月を祝うことに」と心境も吐露し、「さて2026年！」と新たな1年への思いをつづっている。
この投稿に読者からは「華やかな盛り付け」「彩がきれい」「奥様との合作素晴らしいです」「とても美味しそうです」「日本の誇りです」「毎年恒例お雑煮作ったんですね」「奥さまのかまぼこ素敵です」など、多くの称賛の声が寄せられている。
