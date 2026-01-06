恋愛感情や親近感を抱かせて金をだまし取る「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」の被害防止を呼びかける岐阜県警の音楽グループ「断絶」が、可児市の温浴施設「湯の華アイランド」でオリジナルの歌を披露し、来館者に詐欺被害防止を呼びかけた。

断絶は、県警音楽隊の４人で結成したボーカルユニットで、昨年１０月にデビュー。犯人の匿名性をイメージさせるマスクを着用している。

同アイランドでの活動は、ＳＮＳ型ロマンス詐欺の被害に遭いやすい４０〜６０歳代の利用客が多いことや、「断絶」のイメージする歌謡グループ「純烈」が温浴施設でパフォーマンスを披露していることから、県警が施設側に依頼して実現。県警生活安全総務課の担当者が詐欺被害の手口や発生状況などを紹介後、「断絶」が登場し、来館者ら約６０人を前に、オリジナル曲「さよなら、ロマンス」を披露した。

愛知県扶桑町から来た男性（８９）は「詐欺について内容もよく分かった。気をつけなあかんなと思った」と話した。

県警音楽隊の大森恒司・楽長は「これをきっかけに、『詐欺に気をつけよう』と近所や家族の方と話題にしてもらえれば」と話した。