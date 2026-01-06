千葉ジェッツがグリーソンHCの生年を訂正…就任時の提供情報に誤り

千葉ジェッツは1月6日、トレヴァー・グリーソンヘッドコーチに関するプロフィール表記誤りのお詫びと訂正を発表した。

クラブが過去に発表したグリーソンHCのプロフィールにおいて、生年の記載に誤りがあると判明。1968年ではなく、1969年が正しい情報で、HPなど修正可能な範囲のものについては訂正したという。

クラブは公式HPで本件の経緯について説明。指揮官の契約締結を発表した2024年7月、当初提供を受けたプロフィールもとに情報登録およびリリース作成したところ、提供された情報のうち生年に誤りが含まれていたという。クラブは十分な確認を行わないまま、公式発表や掲載物においても同様の誤った情報を使用。グリーソンHCが2025－26シーズンのブースターブックを読んでいた際、生年の誤りが判明したようだ。

千葉Jは「すでに販売済みのトレーディングカードやブースターブック等の商品および、今後販売を予定しているものの、すでに制作および納品が完了している商品につきましても、本件に伴う再制作(再印刷)・再販売の予定はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とコメントし、「長期間にわたり誤った情報を掲載しておりましたこと、ならびに関係者の皆さま、ブースターの皆さまに混乱を招きましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後は、提供情報に対する確認プロセスをより一層徹底し、再発防止に努めてまいります。改めまして、このたびはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。