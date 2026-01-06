ハイデ日高が後場下げ幅を拡大、第３四半期は大幅増収増益で着地も通期予想の上方修正は行われず

ハイデイ日高<7611.T>が後場終盤になって下げ幅を拡大している。午後３時ごろに第３四半期累計（３～１１月）単独決算を発表し、売上高４６１億７４００万円（前年同期比１２．７％増）、営業利益５２億８５００万円（同３０．７％増）、純利益３５億６０００万円（同２９．３％増）と大幅増収増益となったものの、期待されていた通期予想の上方修正がなかったことが売り材料となっているようだ。



１１月まで各月の既存店売上高が同月対比で過去最高を３３カ月連続で記録するなど既存店売上高が好調に推移していることに加えて、新店の売上高が好調なことが売上高を牽引。また、昨年５月、１２月の値上げや各種販促策による利用単価の上昇、コロナ禍で短縮した営業時間の延長なども貢献した。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高６００億円（前期比７．９％増）、営業利益６０億円（同８．８％増）、純利益４１億円（同０．２％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS