６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円４３銭前後と前日午後５時時点に比べ５４銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円４８銭前後と同２銭程度のユーロ高・円安で推移している。



前日のニューヨーク市場で米長期金利が低下したことが重荷となった。東京時間６日の午前中には国内の輸入企業によるドル買い観測があって、一時１ドル＝１５６円８０銭近辺まで下げ幅を縮小したが、中値の決済以降はドル円に下押し圧力が掛かり、午後に入り１５６円２０銭台まで軟化した。東京時間において国内では重要な経済指標の発表はなく、海外発のベネズエラ情勢に絡んだニュースが相次いだ。ドル円相場に対する手掛かり材料が乏しいなかで、世界的な株高進行はドル円に対してはサポート要因となったもよう。国内では財務省が１０年債入札を実施し、結果に対しては無難と受け止められた。国内の長期金利は高止まりを続ける格好となり、為替市場において目立った反応はみられなかった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７２９ドル前後と同０．００４２ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS