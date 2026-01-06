千葉FW新明龍太が契約満了「アカデミーの期間含めて9年間ありがとうございました」
ジェフユナイテッド千葉は6日、FCティアモ枚方(JFL)へ期限付き移籍をしていたFW新明龍太(21)が契約満了となることを発表した。
新明は千葉U-18から2023年にトップチーム昇格。2025年はFCティアモ枚方へ期限付き移籍し、JFLで23試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW新明龍太
(しんみょう・りゅうた)
■生年月日
2004年5月1日(21歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
178cm/70kg
■経歴
蘇我SC-千葉U-15-千葉U-18-千葉-FCティアモ枚方-千葉
■出場歴
Jリーグ通算:10試合1得点※リーグ戦
■コメント
「まず、アカデミーの期間含めて9年間ありがとうございました。ジェフというクラブは永遠に大好きなクラブです。
この大好きなクラブを離れるのはすごく悲しいです。
でも今の僕ではジェフにいることができない。
今の現状をしっかりと受け止めて、また必ず這い上がる。
強くなって、成長して絶対帰ってきます。
これからも新明龍太を応援よろしくお願いします。」
