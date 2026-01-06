　ジェフユナイテッド千葉は6日、FCティアモ枚方(JFL)へ期限付き移籍をしていたFW新明龍太(21)が契約満了となることを発表した。

　新明は千葉U-18から2023年にトップチーム昇格。2025年はFCティアモ枚方へ期限付き移籍し、JFLで23試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW新明龍太

(しんみょう・りゅうた)

■生年月日

2004年5月1日(21歳)

■出身地

千葉県

■身長/体重

178cm/70kg

■経歴

蘇我SC-千葉U-15-千葉U-18-千葉-FCティアモ枚方-千葉

■出場歴

Jリーグ通算:10試合1得点※リーグ戦

■コメント

「まず、アカデミーの期間含めて9年間ありがとうございました。ジェフというクラブは永遠に大好きなクラブです。

この大好きなクラブを離れるのはすごく悲しいです。

でも今の僕ではジェフにいることができない。

今の現状をしっかりと受け止めて、また必ず這い上がる。

強くなって、成長して絶対帰ってきます。

これからも新明龍太を応援よろしくお願いします。」