「最高に美しい」「可愛すぎる」いとこはJ2→海外移籍…美女モデルがユニフォーム姿を披露
フリーモデルの谷内田結唯さんが5日に自身のインスタグラム(@yui_yachida)を更新し、RB大宮アルディージャのユニフォーム姿の写真を披露した。
谷内田結唯さんは帝京長岡高出身MF谷内田哲平のいとこ。同選手は京都サンガF.C.、栃木SC、FC安養(韓国)でプレーしたのち、2025年に大宮へ加入し、同年12月にバリ・ユナイテッド(インドネシア)への完全移籍が発表された。
大宮でプレーするいとこを応援していた谷内田結唯さんは、「去年は沢山試合見にいった フードもいっぱい食べました 声掛けてくださった方 ありがとうございました! また大宮も応援しにいこっ」と綴り、現地観戦した際の写真を投稿。「インドネシアに移籍した いとこの応援もよろしくね」とフォロワーに呼びかけている。
コメント欄では「笑顔が素敵で可愛すぎる」「結唯様、綺麗」「最高に美しくてかわいい」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「とてもお美しいです」「これからもずっと応援しています」などの声が上がった。
