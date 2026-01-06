大宮が神戸22歳DF尾崎優成のレンタル加入を発表「謙虚に、ひたむきに、全力で日々精進します」
RB大宮アルディージャは6日、ヴィッセル神戸からDF尾崎優成(22)が育成型期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。期間中に神戸と対戦する公式戦には出場できない。
尾崎は神戸U-18から2022年にトップチームへ昇格し、2024年は愛媛FCに育成型期限付き移籍。2025年は同じく育成型期限付き移籍でブラウブリッツ秋田に所属し、J2リーグ戦13試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯3試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF尾崎優成
(おざき・ゆうせい)
■生年月日
2003年7月26日(22歳)
■出身地
山口県
■身長/体重
186cm/75kg
■経歴
ウッディSC-神戸U-15-神戸U-18-神戸-愛媛-神戸-秋田-神戸
■出場歴
J1リーグ:2試合
J2リーグ:46 試合
リーグカップ:9試合
天皇杯:10試合1得点
■コメント
▽大宮側
「RB大宮アルディージャにかかわる皆さま、このたび、ヴィッセル神戸から加入することになりました、尾崎優成です。すばらしいチームでプレーできる喜びを噛み締めながら、このチームのために自分に何ができるのか、どう貢献できるのかを常に考え、謙虚に、ひたむきに、全力で日々精進します。よろしくお願いします!」
▽神戸側
「この度、RB大宮アルディージャに期限付き移籍することになりました。
期限付き移籍を通して神戸でプレーしていた時とは別の視点でいろいろなことを考えるようになり、まだまだ成長できると感じていますし、改めて神戸に関わる皆さまのおかげで自分がプレー出来ていることも感じております。本当にありがとうございます。
もっと成長して自分の活躍を届けられるよう大宮でも全力で取り組んできます。
行ってきます!」
▽秋田側
「ブラウブリッツ秋田に関わる全ての皆様、この度、RB大宮アルディージャに移籍することになりました。
トップ6を本気で目指し、日々全力で取り組んできましたが自分の力不足でチームに貢献できず、目標達成出来なかったことに責任を感じています。
それでも毎日のトレーニングから自分と真正面から向き合ってくれた謙さんやコーチングスタッフ、トレーナー、チームメイトには感謝しかありません。
秋田での日々があったからこそ、もっと成長したい、もっと活躍したいと思えるようになりましたし、改めていろいろな人に支えてもらっていることも感じることが出来ました。
1年間素晴らしい応援をしてくださったサポーターの皆様には感謝しかありません。
温かく迎え入れていただいたこと、声を枯らすまで応援し続けていただいたこと、本当にありがとうございました。
秋田を離れますが、ブラウブリッツ秋田をずっと応援しています。
1年間ありがとうございました!」
尾崎は神戸U-18から2022年にトップチームへ昇格し、2024年は愛媛FCに育成型期限付き移籍。2025年は同じく育成型期限付き移籍でブラウブリッツ秋田に所属し、J2リーグ戦13試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯3試合に出場した。
●DF尾崎優成
(おざき・ゆうせい)
■生年月日
2003年7月26日(22歳)
■出身地
山口県
■身長/体重
186cm/75kg
■経歴
ウッディSC-神戸U-15-神戸U-18-神戸-愛媛-神戸-秋田-神戸
■出場歴
J1リーグ:2試合
J2リーグ:46 試合
リーグカップ:9試合
天皇杯:10試合1得点
■コメント
▽大宮側
「RB大宮アルディージャにかかわる皆さま、このたび、ヴィッセル神戸から加入することになりました、尾崎優成です。すばらしいチームでプレーできる喜びを噛み締めながら、このチームのために自分に何ができるのか、どう貢献できるのかを常に考え、謙虚に、ひたむきに、全力で日々精進します。よろしくお願いします!」
▽神戸側
「この度、RB大宮アルディージャに期限付き移籍することになりました。
期限付き移籍を通して神戸でプレーしていた時とは別の視点でいろいろなことを考えるようになり、まだまだ成長できると感じていますし、改めて神戸に関わる皆さまのおかげで自分がプレー出来ていることも感じております。本当にありがとうございます。
もっと成長して自分の活躍を届けられるよう大宮でも全力で取り組んできます。
行ってきます!」
▽秋田側
「ブラウブリッツ秋田に関わる全ての皆様、この度、RB大宮アルディージャに移籍することになりました。
トップ6を本気で目指し、日々全力で取り組んできましたが自分の力不足でチームに貢献できず、目標達成出来なかったことに責任を感じています。
それでも毎日のトレーニングから自分と真正面から向き合ってくれた謙さんやコーチングスタッフ、トレーナー、チームメイトには感謝しかありません。
秋田での日々があったからこそ、もっと成長したい、もっと活躍したいと思えるようになりましたし、改めていろいろな人に支えてもらっていることも感じることが出来ました。
1年間素晴らしい応援をしてくださったサポーターの皆様には感謝しかありません。
温かく迎え入れていただいたこと、声を枯らすまで応援し続けていただいたこと、本当にありがとうございました。
秋田を離れますが、ブラウブリッツ秋田をずっと応援しています。
1年間ありがとうございました!」