仙台の10番MF鎌田大夢が契約更新「気が付けばチームの最古参になりましたが…」
ベガルタ仙台は6日、MF鎌田大夢(24)と2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」および2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。
クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地を兄に持つ鎌田大夢は、昌平高から2020年に福島ユナイテッドFCへ入団。2022年に仙台へ完全移籍し、2024年から10番を背負っている。2025シーズンはJ2リーグ戦38試合に出場した。
クラブ公式サイトを通じ、「今シーズンもこのクラブで戦うことを決めました」と報告。「自分自身の成長だけでなく、チームがより強くなるためにも、まずは目の前の明治安田J2・J3百年構想リーグに集中していきます。気が付けばチームの最古参になりましたが、常に新しい気持ちで戦い続けたいと思います」と意気込みを語った。
クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地を兄に持つ鎌田大夢は、昌平高から2020年に福島ユナイテッドFCへ入団。2022年に仙台へ完全移籍し、2024年から10番を背負っている。2025シーズンはJ2リーグ戦38試合に出場した。
クラブ公式サイトを通じ、「今シーズンもこのクラブで戦うことを決めました」と報告。「自分自身の成長だけでなく、チームがより強くなるためにも、まずは目の前の明治安田J2・J3百年構想リーグに集中していきます。気が付けばチームの最古参になりましたが、常に新しい気持ちで戦い続けたいと思います」と意気込みを語った。