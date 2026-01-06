名古屋DFハ・チャンレが韓国クラブに完全移籍「たくさんの愛を本当にありがとうございました」
名古屋グランパスは6日、DFハ・チャンレ(31)が大田シチズン(韓国)への期限付き移籍期間満了に伴い、同クラブへ完全移籍することを発表した。
韓国出身のハ・チャンレは2024年に名古屋へ加入し、同シーズンにルヴァンカップ優勝などを経験。昨年に1年契約で大田シチズンへ期限付き移籍していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DFハ・チャンレ
(Ha Chang Rae)
■生年月日
1994年10月16日(31歳)
■出身地
韓国
■身長/体重
188cm/82kg
■経歴
仁川ユナイテッド(韓国)-浦項スティーラーズ(韓国)-金泉尚武FC(韓国)-浦項スティーラーズ(韓国)-名古屋-大田シチズン(韓国)-名古屋
■日本での出場記録
J1リーグ:24試合3得点
リーグカップ:2試合
天皇杯:1試合
■コメント
「グランパスファミリーの皆さま、こんにちは。
ハ チャンレです。
短い時間ではありましたが、名古屋グランパスで皆さまと共に過ごした日々は、私のサッカー人生の中で最も大切で、忘れられない時間となりました。
いつも温かいご声援と愛情をもって見守ってくださり、本当にありがとうございました。
このたび他クラブへ移籍することになりましたが、これからもどこにいても名古屋グランパスを応援し、皆さまのことを心の中に大切に思い続けます。
あらためまして、短い間ではありましたが、たくさんの愛を本当にありがとうございました。」
