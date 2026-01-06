　名古屋グランパスは6日、DFハ・チャンレ(31)が大田シチズン(韓国)への期限付き移籍期間満了に伴い、同クラブへ完全移籍することを発表した。

　韓国出身のハ・チャンレは2024年に名古屋へ加入し、同シーズンにルヴァンカップ優勝などを経験。昨年に1年契約で大田シチズンへ期限付き移籍していた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DFハ・チャンレ

(Ha Chang Rae)

■生年月日

1994年10月16日(31歳)

■出身地

韓国

■身長/体重

188cm/82kg

■経歴

仁川ユナイテッド(韓国)-浦項スティーラーズ(韓国)-金泉尚武FC(韓国)-浦項スティーラーズ(韓国)-名古屋-大田シチズン(韓国)-名古屋

■日本での出場記録

J1リーグ:24試合3得点

リーグカップ:2試合

天皇杯:1試合

■コメント

「グランパスファミリーの皆さま、こんにちは。

ハ チャンレです。

短い時間ではありましたが、名古屋グランパスで皆さまと共に過ごした日々は、私のサッカー人生の中で最も大切で、忘れられない時間となりました。

いつも温かいご声援と愛情をもって見守ってくださり、本当にありがとうございました。

このたび他クラブへ移籍することになりましたが、これからもどこにいても名古屋グランパスを応援し、皆さまのことを心の中に大切に思い続けます。

あらためまして、短い間ではありましたが、たくさんの愛を本当にありがとうございました。」