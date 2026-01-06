¡Ö¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×À®ÀÓ¤¬¥¬¥¿Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤ò½Î¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È°Õ³°¤Ê¿Í¤ÈºÆ²ñ¡ª¡¿Ì¼¤ò¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÀèÀ¸¡Ê2¡Ë
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Îº´ÁÒ¿¿Èþ¡¦42ºÐ¡£Ì¼¤Î¾®½Õ¤¬¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤È²¿¤«¤ÈÊªÆþ¤ê¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¥·¥Õ¥È¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤È²È»ö¤ÎÎ¾Î©¤ÇÀº°ìÇÕ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¾®½Õ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¿¿Èþ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¾®½Õ¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¡Ä¤Ê¤ó¤È½ÎÄ¹¤Ï¡¢¾®½Õ¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÉûÃ´Ç¤¡¦¿¹ÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¾®½Õ¤Ï½Î¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤ËÄÌ¤¤¡¢³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¿¿Èþ¤¬¥Û¥Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿ÌðÀè¡¢¾®½Õ¤«¤é¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¡¢¼«Âð¤Ë¸òºÝÁê¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¿¿Èþ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤Ç¤·¤¿¡½¡½¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÃø¡¿¤Î¤àµÈ¡¢´Æ½¤¡¿ÀÆÆ£ ¾Ï²Â¤Î½ñÀÒ¡ØÌ¼¤ò¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÀèÀ¸¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤Î¤àµÈ¡¢ÀÆÆ£ ¾Ï²Â¡¿¡ØÌ¼¤ò¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÀèÀ¸¡Ù