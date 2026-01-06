ËãÇÌÆ¦Éå¤ò¤»¤¤¤í¤Ç¡©¡ªßÖ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥³¥¯¿¼¤¤¡Ö¸üÍÈ¤²¤È¤¤Î¤³¤Î¾ø¤·ËãÇÌ¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤»¤¤¤í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¡ª¥×¥íÄ¾ÅÁ¡Ö¤»¤¤¤í¤Ç¤ª¤«¤º¾ø¤·¡×¥Ð¥ê¥¨7ÉÊ
¾ø¤·»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î10Ê¬¡ª¿©ºà¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤»¤¤¤í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¾ø¤·ËãÇÌ¡×¤¬´°À®¡£Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â»þÃ»¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤ËËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤ª¤«¤º¤¬¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
º£°æÎ¼¤µ¤ó¡¡
ÎÁÍý²È¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ê·Ú¤Ç¤·¤ã¤ì¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤ÇÂç¿Íµ¤¡£Ä¾·ÂÌó30cm¤Î¤»¤¤¤í¤ò°¦ÍÑ¤·¡¢²ÈÂ²3¿ÍÊ¬¤Î¤ª¤«¤º¤òºî¤ë¤Î¤Ë³èÍÑÃæ¡£
¢£´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý
1¡¥¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹
Æé¤Î¿¼¤µ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Åò¤òÊ¨¤«¤¹¡£¤»¤¤¤í¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤ÎÄì¤¬¤³¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤¯Á´ÂÎ¤ò¤Ì¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¥¿©ºà¤òµÍ¤á¤ë
¿©ºà¤¬¤»¤¤¤í¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÀÚ¤ê¡¢¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¹¤²¤ÆÉß¤¯¡£¿©ºà¤òµÍ¤á¡¢¤Ï¤ß½Ð¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤»¤¤¤í¤ËÀÞ¤ê¹þ¤à¡£ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤ÊÂÑÇ®¤Î´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡£
3¡¥¾ø¤¹
Åò¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤é¤»¤¤¤í¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤Î¤»¡¢¶¯²Ð¤Ç¥ì¥·¥Ô¤É¤ª¤ê¤Î»þ´Ö¾ø¤¹¡£ÀìÍÑ¤ÎÆé¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÆé¤Ë¡Ö¾ø¤·ÈÄ¡×¤ò¤Î¤»¡¢¤»¤¤¤í¤ò½Å¤Í¤Æ»È¤¦¡£
¾ø¤·ÈÄ¤Ï¤»¤¤¤í¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇã¤ª¤¦¡ª
¢¨»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó24cm(Æâ·ÂÌó21cm)¤Ç¤¹¡£Âç¤¤µ¤¬Â¿¾¯°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ø¤¹»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¸üÍÈ¤²¤È¤¤Î¤³¤Î¾ø¤·ËãÇÌ
¾ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸üÍÈ¤²¤È¤¤Î¤³¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼ËãÇÌ
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡Ä150g
¸üÍÈ¤²¡Ä1Ëç¡ÊÌó200g¡Ë
¤·¤¤¤¿¤±¡Ä3Ëç
¤·¤á¤¸¡Ä1/2¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó50g¡Ë
Ä¹¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä1/4ËÜÊ¬
¢£A
¡¡¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä1ÊÒÊ¬
¡¡¼ò¡¢¤ß¤½¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢¤´¤ÞÌý¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¼´¤´¤È»Í¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤·¤á¤¸¤Ï¤Û¤°¤¹¡£¸üÍÈ¤²¤Ï°ì¸ýÂç¤Ë¤Á¤®¤ê¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£
2¡¥ ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¡¢A¤òÆþ¤ì¤ÆºÚÈ¤¤Çº®¤¼¤ë¡£
3¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý¡×¤ò»²¾È¤·¡¢¤»¤¤¤í¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¡¢1¤ò¹¤²¤ÆÆþ¤ì¡¢2¤ò¤Î¤»¤ë¡£¤Í¤®¤ò»¶¤é¤·¡¢¶¯²Ð¤ÇÌó10Ê¬¾ø¤·¡¢¹¥¤ß¤Ç¥é¡¼Ìý¤ò¤¿¤é¤¹¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬384kcal¡¿±öÊ¬2.8g¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¤»¤¤¤í¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤¦¤Þ¤ß¤òµÛ¤Ã¤¿¸üÍÈ¤²¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¡õ¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¤¤Î¤³¤È¤Ò¤Æù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÀäÉÊ¡ªßÖ¤á¤ººî¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤â¡¢ËèÆü¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿º£°æ Î¼¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤
Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ