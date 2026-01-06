スローガン <9253> [東証Ｇ] が1月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の2億8700万円に急拡大し、通期計画の2億0500万円に対する進捗率が140.0％とすでに上回り、さらに4年平均の105.1％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常損益は8200万円の赤字(前年同期は600万円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常損益は4200万円の赤字(前年同期は4700万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-17.0％→-13.8％に大幅改善した。



株探ニュース

