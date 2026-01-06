薬王堂ホールディングス <7679> [東証Ｐ] が1月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比0.4％増の48.2億円となった。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の60.5億円→53.5億円(前期は57.7億円)に11.6％下方修正し、一転して7.4％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の24.7億円→17.7億円(前年同期は24.4億円)に28.3％減額し、一転して27.6％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比15.6％減の12.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の3.7％→2.9％に悪化した。



株探ニュース

