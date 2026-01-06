バイク王＆カンパニー <3377> [東証Ｓ] が1月6日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年11月期の連結経常利益を従来予想の7.9億円→8.2億円(前の期は5.8億円)に4.9％上方修正し、増益率が35.3％増→42.0％増に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の5.1億円→3.2億円(前の期は1.8億円)に35.9％下方修正し、増益率が2.7倍→74.9％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.5億円→3.9億円(前年同期は6.8億円)に10.9％増額し、減益率が47.7％減→42.0％減に縮小する計算になる。



会社側からの【修正の理由】

当社は、当連結会計年度において、バイク事業の持続的成長の基盤づくりを行う重要な期間と位置づけ、継続的な収益力向上を目指してまいりました。 これにより、売上高はホールセール・リテールともに良質な車輌の確保が奏功し前回予想を上回る見込みとなりました。 利益面につきましては、期初在庫を確保したうえで堅調なオークション市場において効果的に出品を行ったこと、リテール向けの良質な車輌の仕入確保が進んだことに加え、お客様のニーズの多様化に合わせた付帯収益の強化を行った結果、営業利益および経常利益はともに前回予想を上回る見込みとなりました。 一方、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、上記の通り、不採算店舗等に係る固定資産について減損損失を計上したことにより、前回予想を下回る見込みとなりました。 なお、期末の配当金につきましては、期初予想どおり１株当たり５円50銭とし、中間配当（１株当たり５円50銭）と併せて年間11円で修正はありません。(注)上記の予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

