アークランズ <9842> [東証Ｐ] が1月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比27.4％減の114億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の190億円→140億円(前期は191億円)に26.3％下方修正し、減益率が0.9％減→27.0％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の102億円→52.4億円(前年同期は90億円)に48.8％減額し、一転して41.8％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比52.4％減の26.4億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.2％→3.2％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

