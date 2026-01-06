日経平均6日大引け＝続伸、685円高の5万2518円 日経平均6日大引け＝続伸、685円高の5万2518円

6日の日経平均株価は前日比685.28円（1.32％）高の5万2518.08円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1347、値下がりは219、変わらずは33と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を101.61円押し上げ。次いでファストリ <9983>が97.87円、ＳＢＧ <9984>が83.43円、信越化 <4063>が47.13円、東エレク <8035>が42.12円と続いた。



マイナス寄与度は21.36円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、イビデン <4062>が9.76円、第一三共 <4568>が7.92円、大塚ＨＤ <4578>が6.52円、住友電 <5802>が6.12円と並んだ。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は医薬品、電気・ガスの2業種のみ。値上がり率1位は石油・石炭で、以下、証券・商品、不動産業、銀行業、鉱業、保険業と続いた。



株探ニュース

