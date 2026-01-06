東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、ＲＯＸＸ、ステラファがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、ＲＯＸＸ、ステラファがS高

6日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数417、値下がり銘柄数154と、値上がりが優勢だった。



個別ではＲＯＸＸ<241A>、ステラファーマ<4888>、オンデック<7360>がストップ高。ワンダープラネット<4199>、パワーエックス<485A>、ファインズ<5125>、ジェイック<7073>、さくらさくプラス<7097>など8銘柄は昨年来高値を更新。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ジェネレーションパス<3195>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>、ＬＯＩＶＥ<352A>、リビン・テクノロジーズ<4445>は値上がり率上位に買われた。



一方、フツパー<478A>、ポーターズ<5126>、ビズメイツ<9345>が昨年来安値を更新。ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ＷＡＳＨハウス<6537>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、免疫生物研究所<4570>は値下がり率上位に売られた。



