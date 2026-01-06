ETF売買動向＝6日大引け、全銘柄の合計売買代金3550億円 ETF売買動向＝6日大引け、全銘柄の合計売買代金3550億円

6日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.0％減の3550億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.7％減の2454億円だった。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1474> 、上場インデックスファンドアジアリート <1495> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> など113銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> など20銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が6.60％高、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> が5.24％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が4.39％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が4.22％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.79％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日本株配当ローテーション <435A> は8.02％安と大幅に下落した。



日経平均株価が685円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1550億5000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1151億7700万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が226億2600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が134億1200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が119億900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が114億500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が110億3300万円の売買代金となった。



