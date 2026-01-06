今大会で104回を数え、昨年12月28日（日）に開幕、現在開催中の“冬の風物詩”全国高校サッカー選手権大会。

1月12日（月・成人の日）に聖地・国立競技場より日本テレビ系で放送する決勝戦の出演者が決定！放送時間は14:00〜16:10（最大60分延長）。

スペシャルゲストとして、サッカー日本代表の森保一監督が出演！今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップ2026で新しい景色を目指す日本代表の森保監督の目に映る“高校サッカーの魅力”など、たっぷりお話しをうかがう予定。

今大会開幕戦（昨年12月28日開催）でのW解説が決勝で再び！桐光学園（神奈川）で全国大会に2度出場し、第75回大会では準優勝に輝いた元日本代表MFの中村俊輔氏をゲスト解説に迎え、高校サッカー解説の第一人者である元日本代表FWの城彰二氏（鹿児島実で第72回大会・ベスト4）と共に解説いただく。

開幕戦以降すべての試合日に各会場を訪れ、選手や関係者への取材を行った21代目応援マネージャーの池端杏慈は、選手の皆さんへ今大会最後となるエールを送る。

高校サッカー決勝戦恒例の応援歌ライブには、今大会の応援歌「未来へ」を担当するロックバンド T.N.Tが出演！「未来へ」は、大のサッカー好きとしても知られるボーカルの手越祐也が作詞を担当。自らの経験も回顧しながら、"二度とない今日という日"を大切に戦うこと、そして"刻まれた時の全てが 今も僕を支えている"と、仲間との絆を表現し、決勝に挑む両校の選手たちはもちろん、そこに辿り着くことが出来なかったすべての選手たちにも勇気と希望を与える応援歌。

手越は、1月10日（土）放送の「高校サッカー準決勝直前SP」・「準決勝直後ハイライト」に、T.N.Tは、1月10日（土）放送の準決勝・第1試合のハーフタイムにも出演予定。

今週末には、準決勝2試合の中継をはじめ高校サッカー関連番組を多数放送。放送スケジュールは下記の通り。

▼1月10日（土）

10:30-11:25 高校サッカー準決勝直前SP

11:55-12:00 まもなく準決勝キックオフ

12:00-16:20 準決勝 ※最大20分延長

第1試合 尚志（福島）×神村学園（鹿児島）

解説：中澤佑二（元日本代表DF）実況：川畑一志（日本テレビ）

第2試合 鹿島学園（茨城）×流通経済大柏（千葉）

解説：松井大輔（元日本代表MF）実況：廣田裕司（秋田放送）

16:20-16:50 準決勝直後ハイライト

25:29-25:59 池端杏慈の全力高校サッカー〜準決勝

▼1月11日（日）

15:55-16:55 高校サッカー決勝直前SP

▼1月12日（月・祝）

13:55-14:00 まもなく決勝キックオフ

14:00-16:10 決勝 ※最大60分延長

ゲスト解説：中村俊輔 解説：城彰二 実況：山本紘之（日本テレビ）

16:10-16:50 池端杏慈の全力高校サッカー〜決勝ハイライト

□公式SNS #全力高校サッカー

【公式HP】 https://www.ntv.co.jp/soc/

【公式YouTube】 https://www.youtube.com/c/hssofficial/

【公式X】 https://x.com/ntv_hss

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/ntv_hss/

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@hss_senshuken