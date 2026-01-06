¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡½ªÃÍ¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¡2¤«·î¤Ö¤ê
6Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢52518±ß8Á¬¤ÇºòÇ¯10·î31Æü°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½2¤«·î¤Ö¤ê¤ËºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤ÇNY¥À¥¦¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Û¤«¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤«¤éÆüËÜ·ÐºÑ¤äAI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Â¿¤¯Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥é¥¹¥È¤ÎÊ¡±ÊÇîÇ·»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤Ç²¼Íî¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ê¤É¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¾å²ó¤ê¡¢¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ºàÎÁ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤òÊÝ¤Á¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£