「NVIDIA G-SYNC Pulsar」発表。モーションブラーをより抑制、環境光にあわせた自動調光機能も
米NVIDIAは1月6日（現地時間）、ゲーミングモニター向けの機能として、「G-SYNC Pulsar」を発表した。ターゲットは27型サイズの1440p/360Hzゲーミングモニター。
NVIDIAはモニターと同調して使うことで画面表示の品質を高める「G-SYNC」機能を提供しており、今回この新しいバージョンが発表されたという内容。昨今人気を集める主流の仕様がターゲットとして選定され、27型サイズの1440p、360Hzリフレッシュレートをサポート。1000Hz以上のようななめらかさで画面表示を行えるというモーションブラーの抑制がトピックで、加えて周囲の明るさに応じた輝度や明るさの自動調節機能も搭載する。
リフレッシュレートでいうと4倍くらいの効果が得られるというモーションブラーの抑制
環境に応じた調光機能をG-SYNCでサポート
搭載製品は599ドルから投入される
