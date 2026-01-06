ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡Êº¸¤«¤é¡ËÅìµþV¡¦ÃæÂ¼¡¢¾¾¶¶¡¢¿¹ÅÄ¡¢Ä¹Âô¡Ê¥«¥á¥é¡¦¸åÆ£¡¡Î¼ÂÀ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£±Åìµþ£Ö¤Ï£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡Ö£È£Á£Î£Á¡¦£Â£É£Ù£Ï£Ò£É¡×Æâ¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¤Î¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¿·ÇØÈÖ¹æ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤Î£Í£Æ¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤¬ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¡Ö£·¡×¤«¤é¿·ÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£°¡×¤ËÊÑ¹¹¡¢£Í£Æ¾¾¶¶Í¥°Â¤¬¿¹ÅÄ¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Ö£·¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¿¼Âô¤¬¡Ö£²¡×¤«¤é¡Ö£²£³¡×¤Ë¡¢ÆâÅÄ¤¬¡Ö£²£¶¡×¤«¤é¡Ö£²£²¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¿·²ÃÆþ¤Î£Ä£ÆÅÄÊÕ½¨ÅÍ¤Ï¡Ö£³£µ¡×¡¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¾º³Ê¤Î£Í£Æº£°æ·ò¿Í¤Ï¡Ö£´£²¡×¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë£Æ£×ÂçÆ£ñ¥ÂÀ¤Ï¡Ö£µ£±¡×¤òÇØÉé¤¦¡£

¡¡Åìµþ£Ö¤Î£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇØÈÖ¹æ°ìÍ÷¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡¡¡£±¡¡£Ç£Ë¡¡¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹

¡¡¡¡£´¡¡£Ä£Æ¡¡¡¡ÎÓ¾°µ±

¡¡¡¡£µ¡¡£Ä£Æ¡¡¡¡°æ¾åÎµÂÀ

¡¡¡¡£¶¡¡£Ä£Æ¡¡¡¡µÜ¸¶ÏÂÌé

¡¡¡¡£·¡¡£Í£Æ¡¡¡¡¾¾¶¶Í¥°Â

¡¡¡¡£¸¡¡£Í£Æ¡¡¡¡ºØÆ£¸ùÍ¤

¡¡¡¡£¹¡¡£Æ£×¡¡¡¡À÷ÌîÍ£·î

¡¡£±£°¡¡£Í£Æ¡¡¿¹ÅÄ¹¸¼ù

¡¡£±£±¡¡£Æ£×¡¡»³¸«ÂçÅÐ

¡¡£±£³¡¡£Æ£×¡¡»³ÅÄ¹äåº

¡¡£±£´¡¡£Í£Æ¡¡Ê¡ÅÄÍ¯Ìð

¡¡£±£µ¡¡£Ä£Æ¡¡ÎëÌÚ³¤²»

¡¡£±£¶¡¡£Í£Æ¡¡Ê¿ÀîÎç

¡¡£±£·¡¡£Í£Æ¡¡°ð¸«Å¯¹Ô

¡¡£²£±¡¡£Ç£Ë¡¡Ä¹ÂôÍ´Ìï

¡¡£²£²¡¡£Ä£Æ¡¡ÆâÅÄÍÛ²ð

¡¡£²£³¡¡£Ä£Æ¡¡¿¼ÂôÂçµ±

¡¡£²£µ¡¡£Æ£×¡¡·§¼èÃ«°ìÀ±

¡¡£²£·¡¡£Æ£×¡¡Çò°æÎ¼¾ç

¡¡£²£¸¡¡£Í£Æ¡¡»³ËÜ¾æ°Î

¡¡£²£¹¡¡£Ä£Æ¡¡º´¸Å¿¿Îé

¡¡£³£°¡¡£Í£Æ¡¡ÀîÂ¼³Ú¿Í

¡¡£³£±¡¡£Ç£Ë¡¡ÇÏÅÏÍÎ¼ù

¡¡£³£µ¡¡£Ä£Æ¡¡ÅÄÊÕ½¨ÅÍ

¡¡£³£¶¡¡£Ä£Æ¡¡¾¾ÅÄÎ¦

¡¡£´£°¡¡£Í£Æ¡¡¿·°æÍªÂÀ

¡¡£´£±¡¡£Ç£Ë¡¡ÃæÂ¼·½Í¤

¡¡£´£²¡¡£Í£Æ¡¡º£°æ·ò¿Í

¡¡£´£µ¡¡£Æ£×¡¡»û¾ÂÀ±Ê¸

¡¡£µ£±¡¡£Æ£×¡¡ÂçÆ£ñ¥ÂÀ

¡¡£µ£µ¡¡£Ä£Æ¡¡µÈÅÄÂÙ¼ø

¡¡£·£±¡¡£Æ£×¡¡Ê¿ÈøÍ¦¿Í