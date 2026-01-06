Åìµþ£Ö¡¢£Í£Æ¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤¬¿·ÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£°¡×¡¡£Í£Æ¾¾¶¶Í¥°Â¤Ï¡Ö£·¡×¤ò·Ñ¾µ¡Ä¿·ÇØÈÖ¹æ°ìÍ÷È¯É½
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£±Åìµþ£Ö¤Ï£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡Ö£È£Á£Î£Á¡¦£Â£É£Ù£Ï£Ò£É¡×Æâ¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¤Î¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¿·ÇØÈÖ¹æ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤Î£Í£Æ¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤¬ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¡Ö£·¡×¤«¤é¿·ÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£°¡×¤ËÊÑ¹¹¡¢£Í£Æ¾¾¶¶Í¥°Â¤¬¿¹ÅÄ¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö£·¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¿¼Âô¤¬¡Ö£²¡×¤«¤é¡Ö£²£³¡×¤Ë¡¢ÆâÅÄ¤¬¡Ö£²£¶¡×¤«¤é¡Ö£²£²¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¿·²ÃÆþ¤Î£Ä£ÆÅÄÊÕ½¨ÅÍ¤Ï¡Ö£³£µ¡×¡¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¾º³Ê¤Î£Í£Æº£°æ·ò¿Í¤Ï¡Ö£´£²¡×¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë£Æ£×ÂçÆ£ñ¥ÂÀ¤Ï¡Ö£µ£±¡×¤òÇØÉé¤¦¡£
¡¡Åìµþ£Ö¤Î£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇØÈÖ¹æ°ìÍ÷¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡£±¡¡£Ç£Ë¡¡¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹
¡¡¡¡£´¡¡£Ä£Æ¡¡¡¡ÎÓ¾°µ±
¡¡¡¡£µ¡¡£Ä£Æ¡¡¡¡°æ¾åÎµÂÀ
¡¡¡¡£¶¡¡£Ä£Æ¡¡¡¡µÜ¸¶ÏÂÌé
¡¡¡¡£·¡¡£Í£Æ¡¡¡¡¾¾¶¶Í¥°Â
¡¡¡¡£¸¡¡£Í£Æ¡¡¡¡ºØÆ£¸ùÍ¤
¡¡¡¡£¹¡¡£Æ£×¡¡¡¡À÷ÌîÍ£·î
¡¡£±£°¡¡£Í£Æ¡¡¿¹ÅÄ¹¸¼ù
¡¡£±£±¡¡£Æ£×¡¡»³¸«ÂçÅÐ
¡¡£±£³¡¡£Æ£×¡¡»³ÅÄ¹äåº
¡¡£±£´¡¡£Í£Æ¡¡Ê¡ÅÄÍ¯Ìð
¡¡£±£µ¡¡£Ä£Æ¡¡ÎëÌÚ³¤²»
¡¡£±£¶¡¡£Í£Æ¡¡Ê¿ÀîÎç
¡¡£±£·¡¡£Í£Æ¡¡°ð¸«Å¯¹Ô
¡¡£²£±¡¡£Ç£Ë¡¡Ä¹ÂôÍ´Ìï
¡¡£²£²¡¡£Ä£Æ¡¡ÆâÅÄÍÛ²ð
¡¡£²£³¡¡£Ä£Æ¡¡¿¼ÂôÂçµ±
¡¡£²£µ¡¡£Æ£×¡¡·§¼èÃ«°ìÀ±
¡¡£²£·¡¡£Æ£×¡¡Çò°æÎ¼¾ç
¡¡£²£¸¡¡£Í£Æ¡¡»³ËÜ¾æ°Î
¡¡£²£¹¡¡£Ä£Æ¡¡º´¸Å¿¿Îé
¡¡£³£°¡¡£Í£Æ¡¡ÀîÂ¼³Ú¿Í
¡¡£³£±¡¡£Ç£Ë¡¡ÇÏÅÏÍÎ¼ù
¡¡£³£µ¡¡£Ä£Æ¡¡ÅÄÊÕ½¨ÅÍ
¡¡£³£¶¡¡£Ä£Æ¡¡¾¾ÅÄÎ¦
¡¡£´£°¡¡£Í£Æ¡¡¿·°æÍªÂÀ
¡¡£´£±¡¡£Ç£Ë¡¡ÃæÂ¼·½Í¤
¡¡£´£²¡¡£Í£Æ¡¡º£°æ·ò¿Í
¡¡£´£µ¡¡£Æ£×¡¡»û¾ÂÀ±Ê¸
¡¡£µ£±¡¡£Æ£×¡¡ÂçÆ£ñ¥ÂÀ
¡¡£µ£µ¡¡£Ä£Æ¡¡µÈÅÄÂÙ¼ø
¡¡£·£±¡¡£Æ£×¡¡Ê¿ÈøÍ¦¿Í