PS5に対応！BROOK「GEN-5W ワイヤレスファイティングボード」

BROOKが、新製品「GEN-5W ワイヤレスファイティングボード」を展開。

PS5に対応し、有線接続の安定性と無線接続の快適さを兼ね備えた、自作アーケードコントローラー用の高性能ファイティングボードです。

発売日：2025年12月

販売場所：オンラインショップ等

対応プラットフォーム：PS5 / Steam Deck / PC

BROOKから、アーケードコントローラーを自作（DIY）するプレイヤーに向けた新製品「GEN-5W ワイヤレスファイティングボード」が登場。

格闘ゲームファンをケーブルの煩わしさから解放し、あらゆる環境で自由なプレイを提供するために設計されたアイテムです。

プロの大会のようなシビアな環境から、自宅でのリラックスしたプレイまで幅広く対応。

プレイスタイルに合わせた最適な環境を実現します。

有線・無線のデュアルモード搭載

「ワイヤレスモード（エンタメ用）」と「有線モード（大会用）」のデュアルモードを搭載。

シーンに応じて柔軟な使い分けが可能です。

PS5、Steam Deck、PCといった幅広いプラットフォームに対応。

ケーブルから解き放たれた自由なプレイ環境を構築できます。

多機能設計と実証された低遅延

アナログスティックエミュレーションにより、PS5やPCなどで様々なゲームを快適にプレイ可能。

タッチパッドエミュレーション、Turbo機能、SOCDモード切替にも対応しています。

自分だけのスタイルを表現できるRGB LEDエフェクトや、設定状況が一目で確認できるOLEDスクリーンへの対応も魅力です。

独自の測定機器「ProCision」による検証において、有線接続時の平均遅延はわずか1.7msを記録。

ワイヤレス接続時においても、体感レベルでは有線に劣らないスムーズな操作性を実現しています。

極限まで遅延を抑えた設計により、素早く正確な入力をサポート。

GEN5 / GEN5X シリーズ

BROOKが提供する中で最も高性能な格闘ゲーム用コントロールボードであるGEN5シリーズおよびGEN5Xシリーズ。

PS5、PS4、Xbox Series X|S、Nintendo Switch、PCなどの主要プラットフォームに対応しています。

自作アーケードコントローラーを構築するプレイヤーに、最高クラスの互換性と拡張性を提供。

複数プラットフォームへの対応やカスタマイズ性の高さで、プレイスタイルに応じた柔軟な選択を可能にします。

新ツール「Brook Fighting Board Center」

新たな専用設定ツール「Brook Fighting Board Center」のリリースも予定されています。

視覚的で直感的なインターフェースを採用し、初心者から上級者まで簡単に操作可能。

ボタンのリマッピング（再割り当て）や、RGBライティングのパターン・カラー設定などが可能になる予定です。

格闘ゲームデバイスの新たなスタンダードとなる高性能ファイティングボード。

自作アケコンでのゲームプレイをより快適に、より本格的に進化させるアイテムに注目です。

